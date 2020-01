“No all’anarchia, dopo Paragone toccherà ad altri”

Politica - I vertici del M5S vanno avanti a schiena dritta e guardano al futuro: "Via le zavorre, potremo tornare a volare"

Condividi la notizia:











Roma – “Il movimento deve tornare a fare il movimento a tutti i costi”. Parola di Luigi Di Maio.

“Gli addi sono pianificati – precisano i vertici del M5S -. Il movimento è pluralità, ma non anarchia. Dopo Paragone nei prossimi giorni toccherà a chi non restituisce. Via le zavorre, potremo tornare a volare”.

Intanto lasciano di spontanea volontà anche altri due parlamentari, in questo caso deputati: Nunzio Angiola e Gianluca Rospi.

“Ho deciso di abbandonare il Movimento – dice il primo -. Il mio dissenso non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del M5S hanno preferito trincerarsi in una chiusura pregiudiziale nelle proprie granitiche convinzioni”. Mentre il collega Rospi parla di “una gestione verticistica e oligarchica”. Entrambi passano al gruppo misto.

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020