Roma

Roma – Nomine Rai, Fabrizio Salini formalizza le proposte.

Ufficializzate le proposte per le nomine Rai. A farlo è stato l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in vista del cda di domani.

Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time. Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità. Silvia Calandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura. Franco Di Mare all’Intrattenimento del day time. Angelo Teodoli al Coordinamento generi. Duilio Giammaria ai Documentari. Eleonora Andreatta alla direzione Fiction. Luca Milano alla direzione Ragazzi.

Per i New Format si farà il job posting, ossia un’attività di pubblicazione di un’offerta di lavoro all’interno di uno specifico canale di recruitment per chiudere la posizione vacante.

In seguito sarà assegnata anche la direzione Approfondimento. Alla guida della Distribuzione sarà indicato Marcello Ciannamea.

13 gennaio, 2020