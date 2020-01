“Non caccio via nessuno, la giunta è questa e resta tale”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena non ha alcun dubbio - "Devo solo - ha detto - assegnare la delega all'ambiente, ma non ho ancora un nome"

di Daniele Camilli

Viterbo – “Nessun rimpasto. Non caccio via nessun assessore. La giunta è questa e resta tale”. Per il sindaco di Viterbo Giovanni Arena non ci sono dubbi. “Gli assessori – prosegue il primo cittadino – stanno lavorando da un po’ di tempo e dopo la prima fase del mandato dovrebbero mettere a sistema tutto quello che hanno realizzato finora. Cambiare significherebbe solo penalizzare. Il 2020 è l’anno in cui verrà concretizzata l’attività fatta”.

Il solo problema all’orizzonte è la delega all’ambiente. “L’unica competenza che devo assegnare è soltanto questa. Penso di farlo a giorni. Per il momento non ho ancora un nome”. Un’esigenza però sì. “La delega all’ambiente – ha detto infatti Arena – vorrei togliermela perché ho bisogno di essere più libero per poter frequentare Roma, cioè la regione Lazio e i ministeri. Per trovare risorse. Sto troppo su Viterbo”.

“Devo vedere – ha aggiunto poi Arena – chi è predisposto ad assumere l’incarico. Si era parlato di delega consiliare, ma il consigliere comunale non ha un’autonomia tale, anche finanziaria, per essere un assessore. Dopodiché chi rivestirà questo ruolo sostanzialmente, una volta fatto l’appalto di 6 anni sulla raccolta dell’immondizia, dovrà controllare che la società che lo vince lavori bene”.

Nessun rimpasto quindi. “E a fine gennaio – prosegue Arena -, grazie ai concorsi, verrà assunto anche nuovo personale che darà impulso a tutta l’attività amministrativa, aiutando in tal modo l’attività di ciascun assessore. Se qualcuno di loro non è arrivato a quanto avrebbe voluto, è perché il settore di cui si occupa ha carenze di personale oppure organizzative. Ma l’impegno c’è stato, da parte di tutti gli assessori. Anche da parte di chi ha iniziato da poco, come Ludovica Salcini. I risultati inizieranno a venire da quest’anno, come per il piano delle periferie. In primavera faremo anche un grande lavoro di manutenzione delle strade, investendo 5 milioni di euro”.

“Sono contento del lavoro di tutti – ha concluso il sindaco Arena – e non do pagelle a nessuno. Anzi, sono convinto che il 2020 sarà l’anno in cui porteremo a casa risultati concreti”.

Daniele Camilli

7 gennaio, 2020