Non solo Gallo, per la fascia sinistra la Viterbese sonda Pizzul

Sport - Calcio - Serie C - L'esterno mancino classe '99 è di proprietà della Triestina ed è in prestito al Renate

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Non solo Antonino Gallo.

La ricerca di un esterno sinistro under da parte della Viterbese si espande e punta anche Luca Pizzul.

Il mancino classe ’99 è di proprietà della Triestina ma si trova in prestito al Renate, con cui finora ha totalizzato 11 presenze (otto in campionato e tre in coppa) e una rete contro il Pontedera.

Prima della stagione in corso, per lui altre tre stagioni con la maglia della Triestina tra serie C e serie D.

Così come per il difensore del Lecce, anche in questo caso gli uomini di mercato del presidente Marco Romano hanno sondato il terreno e sono in attesa di una risposta da parte del club che ne detiene il cartellino.

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020