Viterbo - Antonella Polini della Background Model Management presenta Valentina Beraldo che ha vinto il World Top Model

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Non ha solo la bellezza, ma anche il carattere”. Antonella Polini della Background Model Management descrive Valentina Beraldo che ha vinto il World Top Model.

L’altro indotto. A Viterbo. Quello della moda. Agenzie, formazione, concorsi e poi contratti. Sul mercato delle majors. Difficili da scalfire. Un indotto altro. Rispetto alle fabbriche e alle campagne. Alla rendita fondiaria e immobiliare. All’edilizia e ai lavori per la Trasversale. Altro, persino, al turismo.

Un mondo che ieri sera s’è presentato. Al Tredici Gradi, piazza del Gesù, città dei papi. Per festeggiare il risultato ottenuto da un’agenzia, la Background Model Management, viterbese, che è riuscita a piazzare al primo posto una delle sue ragazze. Vincitrice del World Top Model, concorso internazionale di bellezza inventato trent’anni fa da Fiore Tondi, un imprenditore della moda. La ragazza, 16 anni, si chiama Valentina Beraldo, ed è anch’essa di Viterbo.

Viterbo – Antonella Polini, Valentina Beraldo e Raffaele Squillace

“Non ha solo la bellezza, ma anche il carattere. Valentina – racconta Antonella Polini, art director della Background Model Management – l’ho trovata in fila a un supermercato a Viterbo. Aveva i requisiti perfetti per il mondo della moda. Ho fermato la mamma. Dopo qualche mese sono venute e iniziato un percorso di formazione. Non aveva solo la bellezza, ma anche il carattere. E questo c’ha portato prima alla vittoria italiana e poi a quella mondiale. Che è stato il grande successo. Perché adesso arriveranno i contratti. Noi restiamo sempre agenzia madre. I talent scout. Per dargli una prospettiva”.

Viterbo – La festa della Background Model Management

World Top Model, organizzato da Fiore Tondi, è un concorso di modelle che quest’anno festeggia il trentesimo anno di attività. E’ finalizzato alla selezione di una top model a livello mondiale. Partecipano infatti ragazze da tutto il mondo. Da una cinquantina di paesi. Chi vince porta a casa contratti per 200 mila euro con alcune agenzie di moda. “Una cifra indicativa – precisa Raffaele Squillace, scouting e agente della Background – su quello che potrebbe essere il budget di guadagno della modella nel suo corso. Dall’ora che i contratti con le aziende vengono firmati e quantificati”.

Viterbo – Fiore Tondi

Il circuito di World Top Model passa attraverso tappe locali. Tra cui Viterbo. Fino alle selezioni nazionali. E poi alla finale internazionale. L’ultima a Montecarlo. Vincitrice 2019, Valentina Beraldo. Incoronata a dicembre.

“Ho sempre pensato di creare un evento a livello internazionale dedicato al mondo della bellezza – commenta Fiore Tondi -. Adesso parliamo di un evento con più di 50 nazioni presenti. L’obiettivo è differenziarci dagli altri. Dando delle vere opportunità di lavoro. Promuoviamo la bellezza delle ragazze e al tempo stesso andiamo a sensibilizzare il fashion industry per le possibilità di lavoro”.

World Top Model è il punto di arrivo di un percorso lungo. Prima c’è l’agenzia sul territorio. La ragazza arriva per conto suo oppure, come Valentina, scoperta al supermercato. L’agenzia organizza corsi per ragazze che vogliono diventare modelle, curando bellezza e portamento. Le ragazze vengono poi fatte partecipare ai concorsi. Contemporaneamente al percorso viene sviluppata anche la parte dedicata all’immagine delle ragazze, di chi va avanti. Su mass media e social. L’obiettivo è procurare, infine, i contratti che contano. Restando casa madre.

Viterbo – Valentina Beraldo

“Le opportunità lavorative sono tante – prosegue Squillace -. A Milano Valentina ha incontrato diverse aziende, grossi brand. Tutti del palinsesto internazionale del fashion system. Da Prada a Gucci, Dolce e Gabbana. Valentina si sta avvicinando sempre di più a quel trampolino dove molti brand riescono a vederla e valutarla e poi naturalmente a inserirla nel loro inglobamento settoriale a livello di brand e di maison. Ci aspettiamo che tutti i casting vadano a buon fine e che Valentina decolli e cavalchi le passerelle internazionali”.

Viterbo – La festa della Background Model Management

Un settore, quello della moda in Italia, che alla fine del 2019 ha ripreso timidamente a crescere (+0,3%) dopo un anno particolarmente difficile e praticamente a crescita zero. Questo secondo i Fashion economic trends diffusi da Camera moda. Va invece decisamente meglio sul fronte export, dove il settore moda italiano ha messo a segno un +7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un 2019 chiuso tuttavia in sostanziale stabilità. Oltre 65 miliardi di ricavi. Circa 90 se si considera anche la sua versione allargata, vale a dire occhiali, gioielli e cosmetici.

Viterbo – Valentina Beraldo

“Noi formiamo la ragazza a tutto tondo – ha sottolineato Polini – sia a livello professionale che a livello caratteriale. Noi facciamo formazione e siamo agenzia. Le ragazze le cresciamo e le portiamo avanti. Le modelle sono un po’ come le ballerine professioniste. Hanno le loro regole, una disciplina di vita. Chi fa questo mestiere seriamente, la sera va a letto presto. Anche perché sono richiesti dei requisiti fisici e le modelle devono fare una vita sana. Questo è quello che gli insegniamo. Per affrontare il mondo della moda”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020