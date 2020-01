“Non solo un presepe vivente, ma un’esperienza sensoriale…”

Anche tu redattore - Vejano - Il racconto di Serafina Negretti

Condividi la notizia:











Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Visitare il presepe vivente di Vejano equivale a entrare in una dimensione spazio-temporale totalmente differente da quella attuale.

Oltrepassato il varco d’entrata presso l’antico arco dei granari, ci si immerge in un’atmosfera nuova, inaspettata e inusuale, inizia così un percorso sensoriale che coinvolge interamente i visitatori.

Le emozioni si snodano fra le musiche sapientemente curate, i rumori provenienti dalle botteghe artigiane, il vociferare del mercato, lo stridere delle spade. Si passa poi agli odori e ai sapori mescolando insieme le essenze profumate provenienti dalle domus, le candele e gli oli profumati delle terme romane, gli incensi della bottega dell’imbalsamatore, i focolai accesi fra i vicoli per offrire tepore ai visitatori e deliziarne il palato con arrosticini e caldarroste, con i profumi del vin brulé, della pizza a fiamma, della frutta esotica del mercato arabo e del pesce proveniente dal laghetto dei pescatori. Per non parlare poi delle piccole stalle dove, lungo tutto il percorso che si snoda tra i vicoli del delizioso borgo medievale, è possibile incontrare animali da cortile, ovini e bovini.

La vista è, dunque, in buona compagnia poiché il censimento all’entrata, gli ori delle domus, lo splendore del castello di Erode, le affascinanti danzatrici, i re Magi che percorrono il presepe, si coniugano perfettamente con la cura dei particolari nell’allestire le case della povera gente che utilizza vecchi strumenti per fare la pasta a mano, per tessere, ricamare, lavorare ai ferri. L’arrotino, il falegname, il canestraio, il fabbro, le meretrici, la maga che legge i tarocchi e tanto tanto altro ancora.

E, infine, il visitatore avrà la possibilità di “toccare con mano” un mondo che sembra ormai lontanissimo, pressoché, scomparso. È lì, davanti a noi, le donne che allargano la lana daranno la possibilità di toccare quel materiale e, ancora, sarà possibile vedere che la pasta può “nascere” veramente dalla farina.

Un percorso sensoriale che si concluderà con la magia del Natale, l’arrivo alla suggestiva grotta della natività, presso l’antica Rocca, dove una famiglia con il suo piccolo farà rivivere la nascita di Gesù, in compagnia di un coro di pastori che intoneranno per i visitatori noti canti della tradizione natalizia.

Non soltanto un presepe vivente, quindi, ma un’esperienza sensoriale che renderà indimenticabile il vostro Natale.

Serafina Negretti

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











6 gennaio, 2020