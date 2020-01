“Oltre un milione di euro per la riqualificazione del parcheggio di Molegnano”

Orte - Il sindaco Angelo Giuliani risponde ai sindaci di Amelia, Attigliano, Bassano in Teverina, Gallese, Penna in Teverina, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello e Vitorchiano

Orte – “Parcheggio di Molegnano, presentato progetto al ministero per la riqualificazione e il miglioramento”.

Così il sindaco di Orte Angelo Giuliani risponde ai sindaci di Amelia, Attigliano, Bassano in Teverina, Gallese, Penna in Teverina, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello e Vitorchiano sulla questione del parcheggio e anche dell’Alta Velocità.

“Cari colleghi – scrive Giuliani in una lettera – posso rassicurarvi che il rammarico da me espresso nel precedente articolo non era certamente rivolto a voi. Sono convinto che il vostro impegno per ottenere la fermata dell’Alta Velocità ad Orte non è mai venuto meno.

Tuttavia respingo e rimando ai mittenti lo sconcerto per una mia presunta indisponibilità al confronto per affrontare il tema della tariffazione della sosta nel parcheggio di Molegnano”.

Il sindaco precisa che non vuole fare polemica sulle tariffe del parcheggio ma spiega ai colleghi sindaci di aver presentato una richiesta al ministero dei Trasporti chiedendo un finanziamento per la riqualificazione di Molegnano, anche in vista di un’eventuale fermata dell’Alta Velocità.

“Non intendo entrare nella polemica sulle tariffe – dice Giuliani -, ma accolgo l’occasione per rendervi partecipi del fatto che in data 13-12-2019 ho presentato al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, alla Regione Lazio, alla Regione Umbria ed a Rfi spa un progetto di fattibilità dell’importo di euro 1.600.000 e l’erogazione del relativo finanziamento, per la riqualificazione ed il miglioramento del funzionamento del parcheggio di Molegnano.

In particolare – spiega – il progetto è finalizzato a completare la viabilità d’accesso al parcheggio, al miglioramento del sistema automatizzato del pagamento e la realizzazione di pensiline ombreggianti sostenenti impianti fotovoltaici. La realizzazione del progetto consentirà un notevole abbattimento delle tariffe per i numerosissimi lavoratori e studenti pendolari, mediante la vendita di energia elettrica al Gse e garantirà il suo efficientamento anche in prospettiva di una eventuale fermata ad Orte dell’Alta Velocità”.

Dopo le feste Giuliani annuncia di volere chiedere la prefetto un incontro con enti, sindaci e Copeo e valutare l’effettiva fattibilità del progetto.

La lettera del sindaco di Orte al ministero dei Trasporti

Egregia sig.ra Ministra, egregi Assessori Regionali, egregio Amm.re Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane spa.

Con la presente vi trasmetto il progetto di fattibilità tecnico amministrativa per la riqualificazione del parcheggio nodo di scambio ferroviario a servizio della stazione di Orte Scalo, della capienza di 800 posti auto, finalizzato a migliorarne il funzionamento con il completamento della strada di accesso, la razionalizzazione del sistema di pagamento con sistemi automatizzati, la ottimizzazione del consumo energetico con la istallazione di pensiline ombreggianti sostenenti impianti fotovoltaici.

Con la presente si richiede il finanziamento del progetto in parola per consentire un migliore funzionamento del parcheggio di scambio utilizzato quotidianamente da 800 utenti per raggiungere Roma evitando l’utilizzo delle auto, La realizzazione del progetto consentirà principalmente l’abbattimento delle tariffe per i numerosissimi lavoratori e studenti pendolari utenti del parcheggio, in quando con la vendita di energia elettrica al gse si potrà diminuire notevolmente il costo della sosta e migliorare i sistemi per la sua accessibilità.

L’intervento si inquadra nell’ambito dell’efficentamento del parcheggio di scambio anche in vista della eventuale attivazione della fermata di Orte per la linea Alta Velocità, venendo a svolgere anche la futura funzione di area di sosta per gli utenti della linea AV per le direzioni Roma- Firenze/Bologna/Milano e Roma-Ancona.

Fiducioso in un sollecito accoglimento porgo alle s.l. cordiali saluti

Angelo Giuliani

Sindaco Pro Tempore di Orte

5 gennaio, 2020