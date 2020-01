Commerciante ucciso in centro - Rifiutate dal collegio dei giudici le due richieste della difesa - In corso il processo in corte d'assise

Viterbo – Omicidio Fedeli, niente abbreviato né perizia psichiatrica per Pang.

E’ in corso il processo in Corte d’Assise per Michael Aaron Pang, il 23enne americano reo confesso dell’omicidio di Norveo Fedeli, commerciante di 74 anni ucciso nel suo negozio di via San Luca il 3 maggio 2019.

Il collegio dei giudici, presieduto da Silvia Mattei, a latere Giacomo Autizi, ha rifiutato la richiesta del processo con il rito abbreviato riproposta oggi dagli avvocati della difesa Giampiero Crescenzi e Remigio Sicilia. Abbreviato che era già stato respinto lo scorso 19 dicembre dal gip Francesco Rigato.

Così come è stata rifiutata la perizia psichiatrica su Pang. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e di rapina, il movente del delitto.

