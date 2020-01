Roma - Il giovane è stato ucciso davanti a un pub in zona Appio lo scorso ottobre

Roma – Omicidio Sacchi, a giudizio immediato Anastasiya e altre 5 persone.

La procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni che è morto la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti aa un pub, in zona Appio a Roma, per un colpo di pistola alla testa.

A giudizio immediato i due presunti autori materiali dell’aggressione, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, Anastasia Klymenyk, fidanzata di Luca, Giovanni Princi, Marcello De Propris, accusato di concorso in omicidio, e il padre Armando, accusato di detenzione di droga.

La procura contesterebbe a Del Grosso, Pirino e De Propris l’aggravante della premeditazione.

Nella richiesta di giudizio immediato i magistrati ricostruiscono le fasi dell’aggressione avvenuta il 23 ottobre scorso.

Secondo quanto riporta l’Ansa, Del Grosso e Pirino si sarebbero avvicinati “alla vittima e alla sua fidanzata Anastasiya che aveva uno zaino rosa contenente la somma di 70 mila euro. Pirino ha colpito la ragazza intimandole di consegnare lo zaino e successivamente ha tentato di colpire Sacchi, che si proteggeva con il braccio riportando due grosse ecchimosi, mentre Del Grosso, alla resistenza dei due fidanzati, ha esploso un colpo di arma da fuoco a distanza ravvicinata in direzione del capo di Luca cagionandogli gravissime lesioni a causa delle quali il giovane è deceduto a distanza di poche ore”.

Secondo quanto riporta Repubblica, di omicidio e rapina dei soldi contenuti nello zainetto di Anastasiya dovrebbero rispondere Valerio Del Grosso e il complice Paolo Pirino, più Marcello De Propris, che consegnò l’arma. La detenzione di quest’ultima sarebbe attribuita ad Armando De Propris, padre di Marcello.

Del Grosso e Pirino dovrebbero inoltre rispondere della detenzione della mazza da baseball usata per aggredire Luca Sacchi e la fidanzata. Anastasiya, assieme a Giovanni Princi, a Del Grosso e a Pirino, andrebbe a processo per aver tentato di acquistare 15 chili di sostanza stupefacente.

24 gennaio, 2020