Viterbo - Alla sala Anselmi l'esposizione dell'associazione L'Altro circolo-Centro culturale in programma il 26 e 27 gennaio

Viterbo – “Omocausto: lo sterminio dimenticato degli omosessuali”.

E’ il titolo della mostra che si terrà nella sala Anselmi della Provincia. Appuntamento il 26 e 27 gennaio.

A stabilire la concessione a uso gratuito della sala di proprietà appunto della Provincia è una determina del 30 dicembre a firma del dirigente Franco Fainelli.

Nel documento si legge che si concede “a uso gratuito la sala Anselmi all’associazione L’Altro circolo-Centro culturale di iniziativa Omosessuale-Aps, alle condizioni indicate in premessa, per lo svolgimento di una mostra come da istanza presentata ed agli atti d’ufficio”.

E inoltre “di dare atto che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse la concessione potrà essere revocata in tutto od in parte”.

10 gennaio, 2020