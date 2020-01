Open Arms, “salvati altri 102 migranti da probabile morte”

Cronaca - Altro soccorso all'alba - A bordo della nave ong 158 persone

Tripoli – Salvati 102 migranti. Secondo soccorso nel giro di poche ore per Opern Arms.

Dopo le 56 persone messe in salvo lunedì sera, stamani all’alba, un gommone in difficoltà è stato soccorso davanti alle coste libiche. A bordo c’erano 102 persone.

“Terminato all’alba secondo soccorso di una barca in pericolo con 102 persone in acque internazionali – scrive in un tweet l’organizzazione no profit – a bordo di OpenArms 158 naufraghi, salvati da una morte probabile.

Siamo l’unica nave umanitaria in zona mentre in 500 aspettano un porto sicuro.

28 gennaio, 2020