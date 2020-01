Soriano nel Cimino - È in programma per sabato alle 16 - la visita durerà circa un'ora

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Un viaggio indietro nel tempo per scoprire la storia più remota di questi luoghi. È in programma per sabato, alle 16, il primo Open day alla catacomba di Sant’Eutizio. L’iniziativa, della durata di circa un’ora, è nata dalla sinergia fra l’amministrazione comunale ed il Museo archeologico della città.

“Durante l’Open day di sabato – spiega il direttore del Museo Giancarlo Pastura – visiteremo la catacomba di Sant’Eutizio e la chiesa martiriale. Questo complesso, nonostante le dimensioni ridotte, ricopre una grande importanza, dal punto di vista storico-archeologico, perchè rappresenta una delle testimonianze del cristianesimo più antiche della regione”.

Durante l’Open day sarà possibile visitare la caratteristica catacomba di Sant’Eutizio ed assistere all’illustrazione dei recenti restauri, curati dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Le catacombe di Sant’Eutizio risalgono al IV secolo d.C. e si trovano accanto alla basilica dedicata al martire cristiano. All’interno di questi antichissimi luoghi sono presenti resti pittorici, materiali di corredo ed un sepolcro ad edicola con affreschi che raffigurano gli apostoli Pietro e Paolo.

L’Open day di sabato, infine, rappresenta la prima di una serie di iniziative che mirano a rendere fruibili al pubblico le catacombe ed a promuovere la conoscenza di questi luoghi storici dal valore inestimabile.

Comune di Soriano nel Cimino

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020