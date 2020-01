Roma - Scoperta piazza di spaccio

Roma – Operazione antidroga al quartiere Borghesiana a Roma.

Carabinieri all’opera per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 13 persone che apparterrebbero a un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

L’indagine avrebbe appurati l’esistenza di una importante piazza di spaccio.

Si tratta della terza operazione antidroga nella capitale negli ultimi dieci giorni.



24 gennaio, 2020