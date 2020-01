Ora è ufficiale, Atanasov al Catanzaro: “Felice di essere qui”

Sport - Calcio - Serie C - La società giallorossa annuncia l'arrivo del calciatore dalla Viterbese, che per il momento non saluta l'ex capitano

Catanzaro – (s.s.) – Entusiasmo in Calabria e scena muta nella Tuscia.

Il trasferimento di Zhivko Atanasov dalla Viterbese al Catanzaro si divide in due parti molto distanti tra loro.

Da un lato c’è il silenzio del club di via della Palazzina, che a differenza di quanto fatto con Alessio Milillo (passato al Lecco) non comunica la cessione e i ringraziamenti di rito all’ormai ex capitano. Almeno per il momento.

Dall’altro c’è la soddisfazione della società giallorossa, consapevole di aver portato a casa un difensore di livello nella sessione di calciomercato invernale dove è molto complicato riuscire a concretizzare una trattativa del genere.

“La firma è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo che aveva già conosciuto i suoi nuovi compagni ed che si era allenato agli ordini di mister Grassadonia – si legge nel comunicato del Catanzaro -. Il difensore Zhivko Atanasov è il primo colpo in entrata del mercato invernale dell’Us Catanzaro. Il bulgaro arriva a titolo definitivo dalla Viterbese e si lega ai giallorossi per 18 mesi. Stazza imponente, ha vestito la casacca dei laziali dalla stagione 2017-2018, totalizzando complessivamente 62 presenze e sei gol (in realtà sono otto, compresi i due di coppa Italia, ndr), due dei quali in questo campionato. Ha militato nella serie A bulgara (oltre 80 partire disputate), arrivando in Italia nel febbraio 2016 grazie alla Juve Stabia”.

Subito dopo, tramite i profili social del suo nuovo club, il calciatore ha inviato un breve messaggio di presentazione ai suoi nuovi tifosi. “Un saluto a tutti i tifosi del Catanzaro – dice Atanasov -. Sono molto contento di essere qui. Prometto che darò tutto per la maglia giallorossa”.

Samuele Sansonetti

16 gennaio, 2020