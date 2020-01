Sport - Calcio - Il tecnico fa parte dello staff della prima squadra del Fidelis Andria

Andria – Ordigno esplode sull’auto del coach durante l’allenamento.

È quanto accaduto ieri ad Andria in Puglia.

Durante l’allenamento allo stadio Sant’Angelo dei Ricchi della prima squadra di calcio della Fidelis Andria di serie D, una bomba carta è esplosa sull’auto del responsabile dell’area tecnica della formazione.

L’esplosione ha semi distrutto la macchina danneggiando il parabrezza e la parte superiore del cofano.

Sull’episodio intimidatorio indagano le forze dell’ordine.

Solidarietà al coach è stata espressa dai calciatori e dalla stessa società.

“È una giornata davvero brutta per il calcio andriese – scrive il Fidelis Andria su Facebook -. Più dei momenti difficili, più delle sconfitte, più delle prestazioni opache. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri all’esterno dello stadio Sant’Angelo dei Ricchi durante un allenamento della prima squadra della Fidelis è qualcosa di inaudito ed estremamente grave. Una bomba carta è stata fatta esplodere sull’auto di un nostro responsabile dell’area tecnica. Auto parzialmente distrutta, ma quello che fa più male è la consapevolezza di aver superato un limite che adesso non è più tollerabile”.

“L’atto intimidatorio – continua il post -, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine, è un atto gravissimo che non può passare inosservato. Andria non merita senza dubbio quella posizione di classifica e al netto di errori e delusioni, la società, sta lavorando con costanza per far sì che ci si riesca a tirare fuori da questa situazione come ampiamente dimostrato. Se si dovessero verificare altri episodi di violenza di qualsiasi genere la società oltre all’immediato disimpegno da parte di tutti i soci potrà anche decidere di ritirare la squadra dal campionato”.

16 gennaio, 2020