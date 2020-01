Orlando (Pd): “Il voto regionale cambia gli assetti del governo”

Politica - E Zingaretti aggiunge: "Alle prossime elezioni via alle larghe alleanze"

Roma – “È giusto che oggi si usi questo risultato per modificare l’asse politico del governo su molte questioni. Ad esempio il M5S, dopo questa severa sconfitta, dovrebbe rinunciare a un armamentario che non paga elettoralmente e che rende difficile l’attività di governo”. Così Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, commenta i risultati delle elezioni regionali di ieri in Calabria ed Emilia-Romagna.

Il segretario Nicola Zingaretti, invece, insiste sulle “alleanze più larghe possibili” a partire dalle prossime elezioni. “Lo dico alle forze di maggioranza, ma anche ai sindaci e ai movimenti civici. Si parta subito regione per regione per tornare a vincere nelle sfide che avremo a breve” spiega Zingaretti.

Il leader del Pd ringrazia nuovamente il movimento delle Sardine: “Una sana scossa democratica, che ha convinto tanti a uscire di casa e andare a votare. Una nuova generazione italiana ci ha di nuovo sorpreso, pareva che l’Italia andasse in un’altra direzione”.

27 gennaio, 2020