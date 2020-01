Ortoetruria, è ancora derby con la Cestistica Civitavecchia

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - Serata di recupero infrasettimanale per la Stella azzurra Viterbo: si gioca alle 20,30 al PalaMalè

Viterbo – Serata di recupero infrasettimanale quella che attende la Stella azzurra Viterbo Ortoetruria opposta alla Cestistica Civitavecchia in un derby ormai divenuto un tradizionale e sentito appuntamento che si ripete da tante stagioni.

La squadra di coach De Maria dopo un avvio un po’ a rilento ora sta attraversando un ottimo momento che le ha permesso di conquistare tre importanti e nette vittorie consecutive che la stanno riportando nelle posizioni di classifica più consone alla sua qualità.

Ottimo infatti il team tirrenico, composto da giocatori esperti e di categoria come Campogiani, Bezzi, Gianvincenzi e Bottone, da atleti di assoluto valore come Hankerson e Zivkovic, oltre a giovani interessantissimi come Guilavogui, Tartaglia, Bencini, Spada e l’ultimo arrivato Converso.

Match non facile per l’Ortoetruria che dovrà mettere in campo tutte le proprie energie migliori ed un gioco di squadra rapido ed efficace per tener testa al forte team civitavecchiese, affrontandolo per tutto l’arco della partita con continuità e toni agonistici elevati.

La Stella attualmente occupa le posizioni di vertice di una classifica che comunque dopo il girone d’andata non è ancora per nulla delineata e viene anch’essa da tre successi consecutivi colti in casa contro Frascati e nelle ultime due trasferte di Albano ed Anzio, nelle quali ha fatto vedere una buona pallacanestro. Ma l’avversaria odierna è certo team di ben altra caratura e pericolosità e quindi compito dei biancostellati dovrà essere quello di interpretare attentamente una gara che, sia in campionato che nei tornei di preparazione, è sempre stata appassionante e molto combattuta.

Palla a due fissata per le 19,15 al PalaMalè di Viterbo.

28 gennaio, 2020