Palazzo in fiamme, tutte le vittime davanti al giudice

Tribunale - Montefiascone - Le 18 parti civili saranno sentite sui danni subìti a causa dell'incendio

Montefiascone – Un’udienza straordinaria per sentire tutte le vittime dell’incendio di via Tagliamento.

Il 18 maggio compariranno davanti al giudice Giacomo Autizi per raccontare dei danni subìti quel 9 settembre 2015, quando dal tetto di un palazzo si sprigionarono fiamme che devastarono il caseggiato. Per quel rogo è in corso al tribunale di Viterbo un processo con due imputati per incendio colposo: 18 le parti civili tra condomini e amministratore.

Gli imputati sono un geometra figlio di una proprietaria e il titolare dell’impresa che stava effettuando i lavori nello stabile di quattro piani al civico 12.

L’intero fabbricato fu dichiarato inagibile dai vigili del fuoco, interamente evacuato e sequestrato dalla procura.

Furono tolti i sigilli a marzo 2016. La ristrutturazione è stata completata dopo anni.

Devastati 600 metri quadri di appartamenti della ex scuola

L’incendio, alimentato dal vento che soffiava fortissimo quel giorno, ha devastato 600 metri quadrati di appartamenti, ricavati dalla riconversione di una vecchia scuola. Le fiamme sarebbero partite dal tetto mentre erano in corso dei lavori di manutenzione. Su un totale di 28 appartamenti, 8 andarono completamente distrutti, le mansarde al quarto piano, mentre non riportarono danni strutturali i piani sottostanti, ma tutti gli impianti finirono fuori uso.

28 famiglie sfollate aiutate con una raccolta fondi

Erano circa le 10 quando è scattato l’allarme. Drammatico il bilancio: nessuna vittima, ma tutte le 28 famiglie furono sfollate, costrette ad arrangiarsi con mezzi di fortuna e con l’aiuto offerto da Comune, Caritas, parrocchia e volontari. I volontari della protezione civile Asvom predisposero quattro punti per la raccolta di materiale da destinare agli evacuati e fu anche aperto un conto corrente per sostenerli economicamente.

Colpa del mancato rivestimento ignifugo del tetto

Secondo la perizia dei vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sprigionate scaldando una guaina vicino alla grondaia. Fu lo stesso operaio che stava riparando la copertura del tetto a chiamare i vigili del fuoco. L’uomo disse di aver scaldato la guaina con un cannello del gas, credendo che il rivestimento del tetto fosse ignifugo, invece non lo era.

Sul posto per sei ore 21 pompieri in lotta contro il vento

Ben ventuno pompieri, giunti anche da Terni e Roma, hanno lavorato ininterrottamente per sei ore per domare le fiamme e ancora nei giorni successivi per completare la bonifica dell’area. Un intervento reso difficile dall’ampiezza della superficie interessata dal fuoco e dal fortissimo vento che alimentava le fiamme.

26 gennaio, 2020