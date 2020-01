Paolo Liguori: “Il virus cinese nasce da un laboratorio militare, ci sono migliaia di morti”

Cronaca - Il direttore di Tgcom: "Il contagio è partito da un tecnico che si è infettato, le autorità cercano di nascondere tutto"

Milano – “Il virus cinese viene da un laboratorio militare di Wuhan. Ci sono migliaia di morti”. A lanciare l’allarme è il direttore di Tgcom, Paolo Liguori, che cita “fonti attendibilissime” per parlare di un “virus uscito dal controllo”.

“Tutto nasce dal laboratorio Wuhan, dove si studiano i più pericolosi virus e si fanno esperimenti segreti – rivela Liguori -. Ieri sera ho saputo che il contagio del virus è partito da un tecnico che s’è infettato senza che nessuno se ne accorgesse e adesso la situazione è drammatica”.

“I morti sono ben più di 41, ma migliaia, e decine di migliaia sono i contagiati. Il virus si diffonde in maniera velocissima. Le autorità cinesi stanno cercando di nascondere tutto, ma adesso ne stanno parlando anche siti americani e russi” continua Liguori.

“Avendo prodotto il virus in laboratorio, non è facile produrre l’antidoto – aggiunge Liguori -. Bisogna creare in laboratorio anche quello”.

25 gennaio, 2020