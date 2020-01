Viterbo - La denuncia del consigliere comunale Valter Rinaldo Merli (Lega)

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lo ha detto ieri l’assessora ai Lavori pubblici e illuminazione pubblica Laura Allegrini, in consiglio comunale, a una interrogazione scritta dal consigliere comunale Valter Rinaldo Merli (Lega), che il parcheggio delle Fortezze rimarrà al buio essendo già fornito di pali e plafoniere, per l’illuminazione, basta attaccare.

Voglio aggiungere che a seguito di una spesa tra i due parcheggi, Carmine (area sosta camper) e Fortezze, sono stati spesi quasi 500mila euro di soldi pubblici dei cittadini, e non si accendono quattro lampioni? Mi sembra una cosa aberrante che per un minimo costo in più si rimane al buio,non dando il servizio al cittadino che paga regolarmente le tasse.

Perché questo: perché è in progetto il project financing, secondo la Allegrini, questo project prevede la realizzazione di due parcheggi interrati, uno da 235 posti auto e 20 box auto alle Fortezze e uno di 226 posti auto e 100 box auto a piazza della Rocca. Il tutto per un investimento di 13 milioni di euro, ma questo progetto è fermo dal 2017 nel cassetto, allora amministrazione Michelini.

Il project financing è un oggetto in concessione, il comune in accordo con il privato concede l’ autorizzazione, qualora l’amministrazione lo ritiene di pubblico interesse avvia un procedimento per portare il progetto in consiglio comunale per l’approvazione. Poi ovviamente c’è una gara pubblica alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati, poi dovrebbero partire gli espropri dell’area interessata, terreni, abitazioni, esercizi commerciali e quant’altro. Quindi se è intenzione dell’amministrazione Arena portare a termine questo progetto, i tempi sono lunghi, si parla di anni e quindi la zona interessata e già riqualificata resterà al buio per i prossimi anni a venire.

La mia interrogazione all’assessora Allegrini era rivolta a lei per una semplice considerazione. Non si può lasciare un parcheggio riqualificato in una zona nevralgica della città al buio più completo, dove già sono stati perpetrati atti di vandalismo alle auto, furti e danneggiamenti della cosa propria. E ci tengo a sottolineare privo di telecamere.

Quindi il mio appello all’assessora Allegrini non vuole essere un oggetto di sfida verso il suo operato e la sua persona, ma un monito perché si mettano nel nuovo bilancio i soldi necessari almeno per accendere quei punti di illuminazione necessari.

L’ inaugurazione di quella zona avvenne precisamente il 30 maggio, dove io ero presente, sono passati già otto mmesi al buio. Ricordo che l’assessora in quel contesto disse “Era un progetto della passata amministrazione, un po’ monco in varie cose quindi andava speso qualche soldo il più, dall’illuminazione al costone sovrastante”. Quindi parole rassicuranti, che intendevano fare capire che il lavoro veniva terminato. Invece tutto è rimasto come prima al buio era, ed al buio rimarrà, salvo ripensamenti dell’assessora Allegrini.

Valter Rinaldo Merli

Consigliere comunale

Lega Salvini Lazio

31 gennaio, 2020