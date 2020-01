Parla il principe Harry: “Io e Meghan non avevamo scelta”

Londra - Per la prima volta spiega le ragioni della rinuncia al titolo di altezze reali

Londra – “Il Regno Unito è la mia casa, un luogo che amo e questo non cambierà mai. Ma io e Meghan non avevamo scelta”.

Rotto il silenzio da parte del principe Harry, dopo l’annuncio di voler rinunciare al titolo di altezza reale e l’appoggio da parte della regina.

A un incontro di beneficenza, ha deciso per la prima volta di spiegare una scelta definita da lui stesso difficile e arrivata dopo mesi.

“Io e mia moglie – ha detto Harry – facciamo tutto il possibile per onorare la bandiera e portare avanti i nostri compiti per il Paese con orgoglio.

Io e Meghan, dopo sposati eravamo fiduciosi, eccitati. pronti a servire.

La decisione che ho preso per me e mia moglie, fare un passo indietro, non è stata presa alla leggera. Ci sono stati mesi di discussioni, anni di battaglie. Al punto in cui eravamo non c’erano davvero altre opzioni”.

