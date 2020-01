Roma - E' accaduto domenica scorsa - Il piccolo è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale

Roma – Partorisce in casa e il neonato è in fin di vita, fermata 29enne.

Partorisce in casa, poi chiama i soccorsi e il suo neonato viene trovato in fin di vita. E’ accaduto domenica scorsa ad Acilia. La donna, una 29enne che ha partorito il piccolo, è stata fermata dai carabinieri di Ostia.

Dalle prime indagini sembrerebbe che la 29enne abbia colpito il neonato, riducendolo in fin di vita. L’aggressione sarebbe avvenuta alla presenza della madre della 29enne.

A chiamare l’ambulanza sarebbero state le due donne. Quando i soccorsi sono arrivati avrebbero trovato il piccolo coperto di sangue e con ferite profonde. Il neonato è stato portato in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma e poche ore dopo il ricovero è morto.

Le due donne avrebbero raccontato che il neonato sarebbe caduto, ma i sanitari avrebbero allertato le forze dell’ordine per via delle profonde ferite sul corpo del neonato. I carabinieri della compagnia di Ostia stanno indagando sul caso. La donna è in stato di fermo per omicidio.

20 gennaio, 2020