“Pasquale Gaeta è un libero cittadino e non fa parte di alcuna setta”

Tribunale - Interviene l'avvocato Bruno Barbaranelli

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – In relazione agli articoli pubblicati, mi vedo costretto, quale difensore di fiducia del signor Pasquale Gaeta, a replicare alle notizie da voi pubblicate.

Osservo in primo luogo che né lo scrivente, né il precedente difensore si sono mai prestati sino ad ora ad esternare commenti in merito a fatti coperti dal segreto istruttorio.

Sia per rispetto della procedura sia per consentire alla magistratura di serenamente eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni.

Oggi tuttavia è doveroso intervenire al fine di tutelare l’onorabilità e rispettabilità del mio assistito, ricordando sempre a me stesso che la presunzione di innocenza è un principio fondamentale garantito ai più alti livelli del nostro ordinamento.

Pasquale Gaeta, innanzitutto, è un libero cittadino e non fa parte di alcuna “setta”, né annovera “seguaci” in quel di Acquapendente o in ogni altro luogo.

Lo stesso, dunque, non può essere definito “santone”, “maestro” o “guru”, perché tali qualifiche non gli appartengono e perché nessun tribunale ha mai accertato tali sue inesistenti qualità.

Pasquale Gaeta, inoltre, non è affatto indagato per il presunto reato di esercizio abusivo della professione medica – non avendo ricevuto avvisi di tal genere – e neppure è a conoscenza di alcuna “inchiesta supplementare” a suo carico.

Apprendiamo inoltre dalla stampa di una presunta, ulteriore, attività investigativa asseritamente affidata ad un “esperto in sette sataniche e dinamiche settarie”.

A tal riguardo, sebbene come detto lo scrivente nulla sappia di quanto sopra, evidenzio che Pasquale Gaeta non teme alcun tipo di verifica ed anzi auspica da tempo l’accertamento della verità dei fatti.

Avvocato Bruno Barbaranelli

19 gennaio, 2020