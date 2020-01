“Passato il Carnevale inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale”

Ronciglione - Lo annuncia il sindaco Mario Mengoni

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Sarà l’Astral (Azienda Strade Lazio) ad occuparsi del rifacimento del manto stradale di buona parte del paese di Ronciglione, con partenza dei lavori prevista subito dopo il Carnevale 2020.

A comunicarlo ai cittadini è il sindaco Mario Mengoni.

“A seguito degli incontri e delle sollecitazioni mosse dalla nostra amministrazione sulla situazione delle strade del paese – spiega Mengoni -, la Regione Lazio, attraverso l’Astral, ha dimostrato una nuova importante attenzione nei confronti del nostro territorio.

Passata questa edizione del Carnevale, inizieranno infatti i lavori di rifacimento del manto stradale di via S. Francesco d’Assisi e Corso Umberto I e della parte bassa del paese, via Garibaldi fino a piazza del Monumento.

Ringrazio l’Astral – conclude il sindaco – per aver accolto le nostre segnalazioni, provvedendo così a realizzare un’opera importante per i cittadini e per tutta la comunità”.

Comune di Ronciglione

24 gennaio, 2020