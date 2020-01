Viterbo - Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale

Viterbo – Pedone investito in via Cairoli.

In tarda mattinata, per dinamiche ancora in corso di accertamento, una persona sulla sessantina è stata investita in via Cairoti, all’altezza di via della Morra.

Intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il pedone e lo hanno trasportato a Belcolle. Stando alle prime indiscrezioni non avrebbe riportato lesioni gravi.

Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

30 gennaio, 2020