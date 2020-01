Viterbo - 40mila euro per la conservazione dell'immobile e 5mila per bonificare la vasca

Viterbo – (f.b.) – Pensilina del Sacrario, al via la ristrutturazione e la pulizia della piscina.

Ci vorranno in totale poco più di 45mila euro per rimettere a nuovo la ex pensilina di piazza Martiri d’Ungheria.

Il Comune con due diverse determine datate una 30 e l’altra 31 dicembre 2019 mette in cantiere una serie di interventi di manutenzione straordinaria della struttura.

Il primo blocco di lavori, il più imponente, costerà 40mila euro e servirà per restaurare sia gli spazi interni che esterni dei locali per “garantire la conservazione e il decoro stesso dell’immobile”.

Molto più economica, ovviamente, la pulizia della piscina ornamentale.

Con 5.520 euro la ditta romana Idrofulax piscine srl si occuperà “della pulizia delle pareti interne della vasca con appositi solventi per la eliminazione dei sedimenti e la successiva applicazione di nuovi filtranti minerali per limitare il riformarsi dei depositi”.

14 gennaio, 2020