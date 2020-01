Viterbo - Un ferito - Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale

Viterbo – Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada, un ferito.

Incidente in via Fleming questa mattina intorno alle 9.

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo a bordo del suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Nello schianto è rimasto ferito ma non sembrerebbe in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo a Belcolle e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

16 gennaio, 2020