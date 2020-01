Pescano 5mila ricci di mare, 8400 euro di multa a due sub

Civitavecchia - Sono stati scoperti ieri notte da guardia costiera e polizia

Civitavecchia – Avevano raccolto abusivamente circa 5mila ricci di mare, ma a fermarli in tempo sono arrivati gli uomini della guardia costiera e della polizia.

È successo ieri notte a Civitavecchia, dove gli uomini della capitaneria di porto, della polizia stradale e del commissariato di polizia hanno bloccato due pescatori abusivi sub di origine pugliese e sequestrato gli animali ancora vivi.

Secondo quanto riporta la nota della guardia costiera civitavecchiese, i due pescatori di frodo sono stati individuati alle ore 20,30 circa, lungo il litorale del Marangone, all’altezza dell’uscita autostradale Civitavecchia Sud.

Da lì è scattato un lungo appostamento, durato fino a mezzanotte e mezza, quando la guardia costiera, insieme a due pattuglie di polizia e polizia stradale di Civitavecchia, ha fermato i sub mentre sbarcavano. Le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 5mila ricci di mare, contenuti in cinque ceste, e l’attrezzatura subacquea utilizzata dai due pescatori non autorizzati.

I ricci di mare, ancora vivi, sono stati rigettati in mare, mentre ai sub sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 8mila euro per raccolta non autorizzata e un’altra multa di 400 euro per l’alterazione dell’automobile utilizzata, con relativo sequestro del libretto di circolazione.

Solo nel 2019 la guardia costiera di Civitavecchia ha sequestrato e riportato in acqua più di 50mila ricci di mare.

18 gennaio, 2020