In piazza del Comune va in scena la tombola vivente

Viterbo - Organizzata dal Christmas Village e dalla proloco di Vignanello

di Daniele Camilli

Viterbo – “Coste più i’ cartoccio che i’ pepe”. Costa più il cartoccio che il suo contenuto. È il numero 10 della tombola vignanellese andando in scena questo pomeriggio a Viterbo, piazza del Comune. Una tombola vivente, organizzata da Viterbo Christmas Village in collaborazione con la proloco di Vignanello.

“Un’altra iniziativa che riempie le piazze – ha detto l’assessore alla cultura del comune di Viterbo, Marco De Carolis -. Un altro appuntamento popolare che unisce le persone e, assieme alla calza della Befana più lunga del mondo, chiude le festività”.

Una tombola che sbarca per la prima volta nella città dei Papi. Numeri viventi partiti in corteo da piazza Fontana Grande e arrivati a piazza del Comune attraverso via Cavour. Per poi disporsi sul tabellone di novanta numeri messi a terra.

I numeri si sono poi messi nel “sacco”, gli uffici comunali in via San Lorenzo, per essere successivamente chiamati e tornare nuovamente in piazza.

Ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola. Buoni spesa, ingressi alle terme ed euro per i vincitori, con le cartelle che tutti potevano acquistare. Cinquecento euro per la cinquina e 2mila 500 per la tombola. Con ogni numero estratto associato a un detto vignanellese.

4 gennaio, 2020