In picchiata da 30 metri d’altezza, la befana “atterra” a piazza del comune

Viterbo - La simpatica vecchina s'è calata dalla torre dell'orologio distribuendo calze piene di dolci ai bambini - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Giù in picchiata da 30 metri d’altezza. Dalla torre dell’orologio di piazza del comune a Viterbo. La befana è tornata, quella del 115, e anche quest’anno non ha deluso nessuno. Con calze piene di dolci e bambini a terra ad aspettarla. Subito dopo il tramonto, grazie al comando provinciale dei vigili del fuoco e al comune di Viterbo.

La befana è planata in piazza grazie a una teleferica di 75 metri, allestita dagli specialisti Saf (speleo alpinisti fluviale), che ha collegato la sommità della torre con la piazza sottostante. Per un dislivello di oltre 45 metri.

Il sistema di corde e carrucole, utilizzato per l’occasione, è lo stesso che viene messo in campo dai vigili del fuoco per il soccorso in zone difficili da attraversare.

Dieci i pompieri impiegati questa sera. Un’esercitazione e al tempo stesso un’iniziativa che ogni anno si ripete nel nome della tradizione e della festa. Per bambini e adulti. Un evento che di fatto chiude le festività natalizie nella città dei papi.

6 gennaio, 2020