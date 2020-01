Piero Pelù domani alla Feniglia per pulire la spiaggia

Orbetello - Il cantante pubblica un vademecum su Facebook con le informazioni per tutti i partecipanti

Condividi la notizia:











Orbetello – Piero Pelù a Orbetello per pulire la spiaggia della Feniglia. Domattina la rockstar sarà insieme a Legambiente, Sei Toscana, il Wwf di Grosseto, il comune di Orbetello e tutti i volontari che si sono registrati a liberare la spiaggia dai rifiuti riportati a riva dal mare.

Stamattina Pelù ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un vademecum con le principali informazioni sulla giornata di raccolta.

“Migliaia di persone hanno aderito, vi ringrazio – ha detto il cantante -. Salveremo quella spiaggia e quel mare. Può essere solo l’inizio di un grande percorso per l’ambiente, per chi verrà dopo di noi, per vivere tutti meglio”.

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020