Viterbo - Quasi 5mila euro per implementare la videosorveglianza nel capoluogo contro spaccio e microcriminalità

Viterbo – Più telecamere in zona Cunicchio.

Deliberati quasi 5mila euro per implementare la videosorveglianza nel capoluogo.

“Premesso – si legge nella determina a firma del dirigente della polizia locale Mauro Vinciotti – che si rende necessario provvedere con urgenza all’implementazione del sistema di videosorveglianza a protezione della zona Cunicchio, come concordato in sede di sopralluogo con la questura di Viterbo a seguito del verificarsi di episodi di spaccio e microcriminalità in orario notturno” determina di “affidare l’implementazione del sistema di videosorveglianza a protezione della zona Cunicchio, e di impegnare la spesa complessiva di 4697 euro iva inclusa”.

Già nei giorni scorsi, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Micci aveva annunciato l’arrivo di dieci nuove telecamere per una maggiore sicurezza in città.

“Proprio in questi giorni ci giunge notizia della firma della determinazione di impegno di spesa del comandante della polizia locale per l’acquisto di dieci nuove telecamere. Le avevamo espressamente richieste con un ordine del giorno presentato nel consiglio comunale straordinario sulla sicurezza e votato all’unanimità.

Oggi diventano realtà. Dieci, nuovi, infallibili, occhi elettronici vigileranno notte e giorno sulle zone del centro storico rimaste finora scoperte, tra le quali figurano alcune aree particolarmente critiche come quella di San Faustino”, aveva detto Micci.

18 gennaio, 2020