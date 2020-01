Pokerissimo Flaminia, Panini: “Siamo una squadra vera”

Sport - Calcio - Serie D - Il difensore commenta il momento magico della squadra rossoblù, che tra dicembre e inizio gennaio ha liquidato Foligno, Ponsacco, Bastia, Tuttocuoio e Sangiovannese

Civita Castellana – (s.s.) – Pokerissimo fenomenale per la Flaminia.

La sosta invernale non ha spento affatto l’impeto dei civitonici, che dopo aver sconfitto Foligno, Ponsacco, Bastia e Tuttocuoio nel mese di dicembre, alla ripresa del campionato hanno riservato lo stesso destino anche alla Sangiovannese.

Quella del Madami è stata forse la partita più bella giocata finora in stagione, in casa rossoblù. E per avvalorare la tesi, oltre alle marcature di Alessandro Morbidelli e Gianmarco Carta, basta citare l’espulsione di Matteo Massaccesi per doppio giallo arrivata a inizio ripresa. I due squilli sono arrivati uno prima e uno dopo il cartellino rosso e nonostante l’uomo in meno, gli avversari hanno risposto solo parzialmente con la rete di Elia Guidotti per il 2-1 definitivo.

“Abbiamo giocato un’ottima partita e non era facile – spiega Manuel Panini –. Le gare dopo la sosta sono spinose ma in questo caso l’abbiamo affrontata bene fin da subito. L’espulsione ci ha un po’ condizionato ma siamo stati bravi a non concedere niente e trovare il secondo gol. Si dice che la partita perfetta non esiste ma questa ci si avvicina molto“.

Grazie ai tre punti di domenica, sommati ai 12 su 12 di dicembre, la Flaminia è balzata a ridosso della zona playoff che in questo momento è distante solamente due lunghezze: Albalonga e Grassina, quarte a pari merito, sono a quota 31 mentre i viterbesi di Francesco Punzi occupano la sesta piazza a 29. Un’impennata netta dettata anche dalla crescita di mentalità.

“Questa squadra non aveva capito bene le proprie potenzialità – conclude il difensore –. Giocare per un obiettivo è diverso da partecipare. La Flaminia è stata creata per stazionare nelle parti alte della classifica e questo prevede una certa predisposizione mentale. Attualmente siamo una squadra vera a tutti gli effetti. I mezzi e le qualità ci sono sempre stati e le prestazioni lo hanno testimoniato. Domenica c’è l’Albalonga? Non dobbiamo temere nessuno. Non perché siamo il Real Madrid ma perché abbiamo qualità importanti. Come ha detto il mister, dobbiamo ragionare settimana dopo settimana”.

Samuele Sansonetti

7 gennaio, 2020