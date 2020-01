Polizia locale, lunedì la messa del patrono San Sebastiano

Viterbo - L'appuntamento alle 11 alla parrocchia Santa Maria della Grotticella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La polizia locale celebra il patrono san Sebastiano. Lo farà lunedì 20 gennaio con la santa messa celebrata da don Pino Curre alle 11 alla parrocchia Santa Maria della Grotticella.

“Un’occasione per celebrare il santo patrono e l’intero corpo di polizia locale – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Ringrazio l’assessore alla polizia locale Ubertini, il comandante Vinciotti e tutti gli agenti di polizia locale per aver organizzato i dettagli per celebrare questa ricorrenza. La celebrazione del patrono San Sebastiano deve essere per il corpo di polizia locale anche un momento di riflessione, aggregazione e incontro”.

“Gli agenti non fanno solo multe, ma operano su diversi campi, in particolar modo quello della sicurezza, della prevenzione e del controllo – ha aggiunto e concluso il sindaco Arena -. Questa importante ricorrenza contribuisce a far conoscere quelle che sono le attività portate avanti quotidianamente da ogni singolo agente, sia sul territorio che dentro gli uffici del comando”.

18 gennaio, 2020