“Il portale ‘Strade d’Europa’ è una grande occasione per conoscere i finanziamenti”

Politica - Fratelli d’Italia Tarquinia dopo la presentazione di ieri all’auditorium di San Pancrazio

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Una partecipazione che ha superato le aspettative della vigilia e che ci lascia indubbiamente ben sperare per il futuro.

La presentazione di ieri sera, all’auditorium di San Pancrazio, è stata la prima iniziativa di questo 2020 organizzata dal circolo locale di Fratelli d’Italia in collaborazione con gli organi provinciali e nazionali del partito.

Il portale “Strade d’Europa”, ideato e realizzato dal nostro europarlamentare Nicola Procaccini insieme al suo staff, presente ieri sera a Tarquinia, è una grande occasione per scoprire e conoscere le tantissime opportunità che l’Europa offre in termini di finanziamenti.

Ringraziamo sentitamente Mauro Rotelli e il portavoce provinciale Massino Giampieri per aver scelto Tarquinia come location per la presentazione. Il nostro obiettivo è quello di lavorare sul territorio e per il territorio, anche oggi che siamo lontani da appuntamenti elettorali. E’ stato bello vedere tanti amministratori della provincia, iscritti, simpatizzanti e amici che si stanno avvicinando al nostro partito.

Il 2020 è un anno importante e ci sentiamo all’altezza di promuovere e realizzare tante altre belle iniziative dove dialogo, approfondimento e confronto debbono essere alla base dell’attività politica. Proprio per questo ribadiamo che la sezione è aperta a tutti coloro che hanno voglia di partecipare e condividere questo nostro progetto.

Fratelli d’Italia Tarquinia

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020