Prescrizione, Bonafede attacca Renzi: “Si è isolato dalla maggioranza”

Il ministro della Giustizia contro il leader di Italia viva: "Ha votato col centrodestra" - La replica: "Non diventeremo tutti grillini"

Roma – “Italia viva si è isolata dalla maggioranza votando insieme a Forza Italia e alle opposizioni”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede risponde duramente agli attacchi di Matteo Renzi sulla riforma della prescrizione.

Intervistato su Radio Capital, Bonafede ha spiegato che, dopo un vertice di maggioranza sulla giustizia della scorsa settimana, si era arrivati alla proposta di distinguere tra condannati e assolti in primo grado: in caso di condanna s’interrompe la prescrizione, viceversa scatta una sospensione lunga.

“Tutte le forze di maggioranza si sono sbloccate a seguito di questa proposta e abbiamo deciso di andare avanti. E ieri Italia Viva si è isolata rispetto a questo sblocco” ha aggiunto il ministro.

Per replicare a Bonafede, Renzi si affida a Facebook: “C’era una legge sulla prescrizione voluta dal Pd e dal ministro Orlando. Poi sono arrivati i populisti gialli-verdi e con i voti leghisti e grillini hanno cambiato la legge. Noi ieri abbiamo votato per ripristinare la legge dei nostri governi, cancellando le misure giustizialiste e populiste. Mi dispiace solo che il Pd abbia scelto di seguire i grillini anche su questo, andando purtroppo a rimorchio dei Cinque Stelle. Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini, non per diventare grillini”.

16 gennaio, 2020