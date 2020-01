Prescrizione, passa soppressione al ddl Costa

Roma – Prescrizione, passa soppressione ddl Costa.

La commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla prescrizione, presentato dal M5S.

L’emendamento è passato con 23 voti a 22. La prescrizione ha di fatto spaccato la maggioranza alla Camera. I renziani di Italia viva hanno infatti votato contro la soppressione insieme a Forza Italia, Lega, Fdl. Il Pd, M5s e Leu hanno votato a favore.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha scritto in un post su Facebook. “Continuo a lavorare – scrive nel post – per garantire processi con tempi brevi: nei prossimi giorni manderò il nuovo testo della riforma del processo penale, sulla base di quanto emerso nell’ultimo vertice di maggioranza. I cittadini chiedono una giustizia più veloce ed efficiente e dopo l’ultimo vertice ci sono tutti i presupposti per dare finalmente una risposta concreta”.

Immediata la polemica per il voto della presidente della commissione Giustizia Francesca Businarolo di M5S. “Se la presidente Businarolo si fosse astenuta – ha commentato Carolina Varchi di Fdi – avremmo avuto una conclamata parità che rispecchia peraltro quella dell’assemblea della Camera”.

Poi il commento di Enrico Costa. “La maggioranza ha segnato un gol decisivo grazie all’arbitro – ha detto al termine della riunione della commissione Giustizia – E’ come se all’improvviso l’arbitro si mettesse a giocare per una della squadre in campo. Finora la presidente della commissione non aveva mai votato. Ma è solo il primo tempo. Il secondo si giocherà in aula, il 27 gennaio, e siamo sicuri di poter ribaltare il risultato. Per noi è comunque un risultato politico significativo sia perché abbiamo evidenziato il tema, sia le divisioni nella maggioranza”.

A stretto giro la riposta di Businarolo. “La scelta politica del gruppo di IV deve essere oggetto di valutazione nelle sedi appropriate – ha risposto Businarolo – A noi spetta il compito di portare avanti il lavoro della maggioranza e in questo senso ho ritenuto di partecipare alla votazione, una scelta coerente con il regolamento e già fatta dai miei predecessori e da altri miei colleghi attuali. Ricordo inoltro che il tema della prescrizione è alla costante attenzione del confronto costruttivo tra le forze di governo ed è strettamente legato alle azioni positive intraprese per il rafforzamento degli uffici giudiziari”.