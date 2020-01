Viterbo - Mercoledì 5 febbraio alle 17,30 allo Spazio attivo Lazio innova

Viterbo – Presentazione del libro “Per un pugno di like” di Simone Cosimi.

Mercoledì 5 febbraio alle 17,30 allo Spazio attivo Lazio innova

Intervengono con l’autore Massimiliano Capo, Donata Columbro e Bruno Mastroianni.

Nel tempo della rivoluzione digitale e dell’invasione tecnologica, Città Nuova propone il nuovo libro di Simone Cosimi, giornalista e studioso di tecnologia e società, per indagare quel “mettere like” ripetuto più volte al giorno e mostrarne la reale dimensione e i suoi effetti sul nostro agire quotidiano.

Mettere like (Mi piace) a un post non è semplicemente un gesto di approvazione, un esercizio di gusto, ma un segno che rivela una quantità sorprendente d’informazioni, una singola azione con molteplici effetti che sfuggono spesso al nostro controllo. Questo libro è un viaggio per ripercorrere dall’inizio la sua storia, per scoprirne il carattere originale e innovativo, perfino le conseguenze più imprevedibili.

Nell’idea dell’autore non esiste la volontà di alimentare un dibattito dai toni apocalittici, ma di scrivere un manuale di autodifesa (e consapevolezza), consegnarci una specie di cassetta degli attrezzi minima per non perderci nella dittatura dell’ottimismo e orientarci nella realtà, per comprendere quel che non ha precedenti – ma in cui ci troviamo quotidianamente immersi – e poterlo affrontare in modo efficace e responsabile. Il saggio di Simone Cosimi nasce dalla convinzione che ci sia bisogno di sempre nuove osservazioni e analisi, di riconsiderare i meccanismi digitali e il linguaggio che li accompagna.

29 gennaio, 2020