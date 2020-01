Montefiascone - Appuntamento alle 17 a piazza Urbano V – Manifestazione realizzata da Pro loco, Amici del Colle e compagnia Giorgio Zerbini

Montefiascone – Presepe vivente alla Rocca, domani l’arrivo dei Re Magi.

Ultimo appuntamento con il Mistero della natività alla Rocca dei Papi di Montefiascone targato Pro loco, Amici del Colle e compagnia teatrale Giorgio Zerbini.

Domani alle 17 a piazza Urbano V arriveranno i Re Magi che poi porteranno i consueti doni alla capanna della natività.

Dopo le prime due uscite del presepe vivente del 26 dicembre e del 1 gennaio, dove si è avuto un grande successo di pubblico, si prevede il pienone di visitatori anche per il 6 gennaio.

“Domani arriveranno i Re magi – spiega Roberto Buzi, presidente dell’associazione Amici del Colle – che passeranno nella prima scena di piazzale Urbano V per poi proseguire il tragitto alla capanna della natività guidati dalla stella per portare i doni al Bambino Gesù nei giardini della Rocca dei Papi”.

Al presepe vivente partecipano oltre centocinquanta figuranti che riportato i visitatori indietro nel tempo, esattamente a Betlemme all’epoca della nascita di Gesù. Ci sono soldati romani, danzatrici, artigiani, fachiri, zampognari, fabbri, falegnami, vasai, tessitrici, pecorari, scalpellini, ortolani e molti altri, tutti con costumi curati nei minimi particolari dalla responsabile costumi del presepio Sandra Buzi.

Nelle prime due giornate, il 26 dicembre e il 1 gennaio, hanno visitato il Mistero della natività migliaia di visitatori con unanimi consensi e apprezzamenti.

“Il 1 gennaio – continua Roberto Buzi – si è replicato il successo di presenze del 26 dicembre. Sono stati moltissimi gli elogi alla manifestazione da parte dei visitatori sia per la qualità elevata del presepe che per la location. Non da ultimo è stata apprezzata la grande mole di lavoro per realizzare le varie scenografie. Anche le rappresentazioni curate dalla compagnia teatrale Giorgio Zerbini sono state ampiamente elogiate e hanno affascinato il pubblico presente”.

Il presepe vivente è stato organizzato dalla Pro loco insieme all’associazione Amici del Colle e alla compagnia teatrale Giorgio Zerbini con il patrocinio del comune di Montefiascone.

Appuntamento quindi fissato per le 17 con il Mistero della natività alla Rocca dei Papi di Montefiascone per l’arrivo dei Re Magi che concluderà questa spettacolare quinta edizione.

5 gennaio, 2020