il presidente Conte incontra il premier libico Fayez al Serraj

Roma - Tre ore di colloquio tra i due leader per cercare una soluzione pacifica per il conflitto libico

Roma – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a palazzo Chigi il presidente del Consiglio di Presidenza del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al Serraj.

Dopo tre ore di colloquio il premier Conte così commenta l’incontro: “Lunedì sarò in Turchia. Martedì in Egitto, ma ho già programmato colloqui telefonici con vari omologhi leader di governo di vari Paesi che sono coinvolti nello scenario libico. Voglio continuare a tessere questa tela che deve portarci a una soluzione pacifica”.

E continua:”Siamo estremamente preoccupati per l’escalation in Libia: gli ultimi sviluppi stanno rendendo il paese una polveriera con forti ripercussioni, temiamo, sull’intera regione. Bisogna assolutamente fermare il conflitto interno e le interferenze esterne”.

Il leader libico pone come condizione per trattare il ritiro delle truppe del generale Haftar e spiega: “Accogliamo con piacere le iniziative della Russia e della Turchia, come iniziative per il cessate il fuoco, con la condizione che ci sia un ritiro della fazione avversa che attacca. Ma quella fazione non sembra disponibile a ciò, perché ha un altro modus operandi”.

Il presidente del Consiglio italiano annuncia: “La soluzione politica è l’unica in grado di garantire prosperità al popolo libico. Questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste”. E aggiunge: “Possiamo rivendicare una posizione lineare e coerente nell’azione e negli obiettivi”, annunciando che l’Italia cercherà di ottenere “un coinvolgimento ancora maggiore dell’Unione europea”. Perché, spiega Conte, “l’intervento dell’Unione europea è la massima garanzia che si possa offrire oggi all’autonomia del popolo libico”.

11 gennaio, 2020