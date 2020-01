Nepi - E’ iniziato, nei locali della proloco - Giovedì il terzo turno

Nepi – E’ iniziato, nei locali della pro-loco di Nepi, il primo torneo infrasettimanale di scacchi della tuscia.

Questa manifestazione è stata organizzata dal gruppo di Nepi di clubscacchisti.it in collaborazione con il clubscacchisti.it, con la pro-loco di Nepi e con i circoli di scacchi di Viterbo.

“Giovedì – dice Fabrizio Paglia, tesserato Fsi e organizzatore principale del torneo – ci sarà il terzo turno di questa riuscitissima manifestazione, che ha radunato a Nepi i più forti giocatori viterbesi di scacchi e non solo.

Ci siamo presi una bella responsabilità ad organizzarla, visti gli alti costi della stessa, tuttavia i giocatori hanno risposto alla grande e abbiamo raggiunto 24 presenze, decisamente un buonissimo numero per essere la prima edizione.

Ci sono tutti i più forti giocatori della tuscia, gli incontri delle prime tre scacchiere di giovedi 23 gennaio promettono spettacolo (Tudor – Giorni , Palamides-Pagano e Giuliani – Monarca).

Ben quattro giocatori su sei fanno parte del nostro clubscacchisti.it di cui è presidente Antonio Cristofori, tuttavia, non me ne vogliano gli altri, il mio tifo principale andrà verso il mio figlioccio Marian Tudor, da me scoperto alle scuole medie di Nepi e, a soli 17 anni, è ormai lanciatissimo verso la qualifica di Candidato Maestro.

Una grande soddisfazione personale, ormai il mio ex allievo ha già superato da tempo il maestro e posso garantirvi che sentiremo parlare di lui per tantissimi anni nel panorama scacchistico viterbese. Altra menzione speciale per Alexander Beliman, il quale, a soli 10 anni, sta giocando alla pari contro i mostri sacri degli scacchi viterbesi, sentiremo parlare anche di lui perchè è un grandissimo talento e l’ anagrafe è decisamente dalla sua parte”.

Per gli appassionati di scacchi, le varie partite si giocheranno tutti i giovedì alle 18 fino al 13 febbraio, data dell’ ultimo turno.

Ingresso libero ma per garantire la giusta concentrazione ai giocatori, è assolutamente vietato Parlare, bisbigliare o creare rumori di qualsiasi genere.

22 gennaio, 2020