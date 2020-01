Tutto pronto per lo spettacolo “Dove batte il mio cuore”

Ronciglione - In programma venerdì 24 gennaio alle 21 al teatro comunale - Sarà dedicato a Giulio Carloni

Condividi la notizia:











Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso 26 ottobre era andato in scena al teatro comunale Ettore Petrolini registrando il tutto esaurito. Lo spettacolo di beneficenza “Dove batte il mio cuore” – che gode del patrocinio del comune di Ronciglione – torna a scaldare i cuori dei ronciglionesi dedicando questa replica a Giulio Carloni, amico, attore e sostenitore del gruppo teatrale amatoriale “Insieme per un sorriso”, scomparso prematuramente lo scorso ottobre per un tumore al pancreas. Proprio alla ricerca per il tumore al pancreas sarà devoluto parte del ricavato di questa serata, in scena venerdì 24 gennaio alle 21.

Il varietà, fatto di momenti di danza, canto, teatro e riflessioni, è come di consuetudine diretto e condotto dal giovane artista ronciglionese Leonardo Modanesi, ideatore della manifestazione benefica “Insieme per un sorriso” che da alcuni anni va in scena sul palcoscenico del Petrolini sostenendo cause benefiche.

“Questa replica assume per me un significato speciale – ha commentato Leonardo Modanesi – essendo dedicata alla memoria dell’amico Giulio Carloni, amato concittadino che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità ronciglionese. Proprio per lui, che ha sempre promosso questo progetto di beneficenza con amore e passione, abbiamo deciso di sostenere la ricerca per il tumore al pancreas. Sarà una serata all’insegna del ricordo ma anche della risata, come lui avrebbe voluto. Invito i ronciglionesi a partecipare numerosi, tutti insieme per Giulio”.

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020