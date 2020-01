Prove di campionato per la Viterbese, a Ronciglione il test con la Pianese

Sport - Calcio - Serie C - L'allenamento congiunto servirà a entrambe le squadre per ritrovare il ritmo partita in vista del girone di ritorno - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Ronciglione – La Viterbese torna a respirare aria di serie C.

L’appuntamento è per le 15 a Ronciglione, dove la squadra di Antonio Calabro sosterrà un allenamento congiunto con la Pianese.

Matricola di terza serie allenata da Marco Masi, la formazione toscana è al 15esimo posto nel girone A ed è ferma da sabato 14 dicembre (il match con la Carrarese, terminato 1-1, si è giocato un giorno prima rispetto a quello tra Viterbese e Virtus Francavilla chiuso sul 2-1).

Il test servirà a entrambe per ritrovare il ritmo partita dopo un periodo di sosta già lungo di suo e prolungato ulteriormente dallo sciopero della Lega messo in atto nel penultimo weekend di dicembre.

A una settimana esatta dalla prima giornata del girone di ritorno i laziali hanno dunque un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe anche se gli allenamenti estenuanti di questi giorni (sia venerdì che ieri due doppie sedute) consigliano al tecnico salentino di applicare ampie rotazioni. Probabilmente si vedranno due formazioni diverse tra primo e secondo tempo mentre alcuni acciaccati come Andrea Errico e Simone Palermo potrebbero saltare il match.

Per i tifosi più affezionati sarà poi l’occasione per vedere sullo stesso campo i due difensori più importanti della storia recente gialloblù: da una parte Zhivko Atanasov, protagonista del gol vittoria contro il Monza nella finale di coppa Italia di serie C e dall’altra Emilio Dierna, che con una zuccata sul campo dell’Astrea ha regalato alla sua ex squadra la vittoria del campionato di serie D.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











5 gennaio, 2020