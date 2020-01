Qualità dell’aria, la Tuscia primeggia ancora

Ambiente - Il rapporto dell'Arpa conferma la provincia di Viterbo al top dei monitoraggi regionali - Nessun parametro fuori norma nelle cinque stazioni di rilevamento

Viterbo – (a.c.) – Uscite di casa e respirate a pieni polmoni, a Viterbo si può. Il rapporto sulla valutazione preliminare del monitoraggio della qualità dell’aria dell’Arpa Lazio 2019, pubblicato pochi giorni fa, certifica nuovamente il buono stato di salute dell’atmosfera nei cieli della Tuscia.

Cinque stazioni di rilevamento: Viterbo, Acquapendente e Civita Castellana via Petrarca per la zona appenninica; Monte Romano e Tarquinia Sant’Agostino per quella litoranea. Sette le sostanze inquinanti sottoposte a monitoraggio. E in nessuna stazione, in nessun parametro, i valori misurati risultano fuori dai limiti normativi.

C’è solo un’altra provincia del Lazio che può vantare indicatori a norma in tutte le stazioni di rilevamento, cioè Latina, ma i valori di Viterbo rimangono comunque più bassi.

Per quanto riguarda le polveri sottili Pm 10, i numeri più elevati della provincia sono a Civita Castellana, con 19 microgrammi per metro cubo di media annuale e 5 superamenti giornalieri del limite. La normativa prevede come soglie massime 40 microgrammi per metro cubo di media e 35 superamenti giornalieri. Il particolato Pm 2,5 vede il valore più alto a Viterbo: 11 microgrammi per metro cubo all’anno, contro un limite massimo di 25.

Nessun allarme nemmeno per il biossido d’azoto, con Viterbo che fa registrare 23 microgrammi di media annuale, a fronte del valore massimo di 40. Nessun superamento giornaliero in nessuna stazione.

Viterbo è anche una delle due stazioni di monitoraggio di tutto il Lazio (insieme a Latina Sacco) in cui nel 2019 è stato raggiunto il massimo risultato nell’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana sull’ozono: nessun superamento dei 120 μg/m3 come massimo della media mobile su otto ore. Anche le altre stazioni della provincia si mantengono nei limiti, con solo Tarquinia Sant’Agostino che fa registrare 5 superamenti della soglia d’informazione. Relativamente al biossido di zolfo e al monossido di carbonio, non sono stati rilevati superamenti dei valori limite in nessuna stazione della rete di monitoraggio regionale.

QUALITÀ DELL’ARIA – I valori delle stazioni di rilevamento della Tuscia (Fonte: Arpa)

Particolato Pm 10 – Pm 2.5

Stazione Media Pm10 Superamenti Pm10 Media Pm2.5 Acquapendente 15 10 10 Viterbo 17 11 11 Civita Castellana 19 5 Monte Romano 16 2 Tarquinia S. Agostino 17 7 VALORI MAX 40 35 25

Biossido d’azoto

Stazione Media Superamenti Acquapendente 5 0 Viterbo 23 0 Civita Castellana 12 0 Monte Romano 5 0 Tarquinia S. Agostino 3 0 VALORI MAX 40 18

Ozono

Stazione Sup. valore obiettivo Sup. soglia info Sup. soglia allarme Acquapendente 6 0 0 Viterbo 0 0 0 Tarquinia S. Agostino 12 5 0 VALORI MAX 25

Benzene

Stazione Media annua Viterbo 1,0 VALORE MAX 5

24 gennaio, 2020