Viterbo – “Quantificheremo i danni a piazza San Lorenzo e manderemo il conto a Fantaworld”. Il sindaco Giovanni Arena parla dopo il sopralluogo dei tecnici in seguito al rigonfiamento dei sampietrini ai piedi di palazzo dei Papi dove era stata messa la pista di pattinaggio.

Adesso si lavora per sistemarla.

“Il dirigente – spiega Arena – si è confrontato coi tecnici che sono andati sl posto. Ora quantificheremo il danno e manderemo il conto a Fantaworld che si rifarà con l’assicurazione.

Il pagamento spetta comunque alla ditta che ha messo la pista. Si deve comunque fare un calcolo preciso e, considerando solo il punto danneggiato, credo che la cifra si aggiri tra i 30 e i 50mila euro, ma non c’è nulla di certo”.

Continua il primo cittadino: “Ci muoveremo con la massima velocità per sistemare il punto in questione. Se poi sarà necessario un intervento generale faremo delle valutazioni. Al momento non sembra immediato. Abbiamo stanziato soldi per l’asfaltatura delle strade che è prioritaria, qualora ci fosse da fare delle scelte programmatiche diverse vedremo come muoverci”.

14 gennaio, 2020