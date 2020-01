Il quartetto “Fifth armony” al Trofeo internazionale Skate arwards

Sport - Pattinaggio - Le atlete della Libertas Pilastro parteciperanno questa mattina al Mandela Forum di Firenze

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le ragazze del quartetto “Fifth armony” della Libertas Pilastro pattinaggio formato da Nicole D’Orazio, Giada Malavasi, Erica Salta e Giorgia Savelli sono in viaggio per Firenze per partecipare al Trofeo internazionale Skate arwards.

Le ragazze sono al loro primo appuntamento dell’anno, emozionate, preoccupate ma consapevoli delle loro capacità, cercheranno di dare il meglio, il loro motto è “Tutti per uno, uno per tutti”. Essendo una gara di gruppo devono più che mai essere unite e uniche sul parquet dove si confronteranno con oltre 30 quartetti.

La manifestazione si svolgerà sabato mattina al Mandela Forum di Firenze nell’ambito degli spettacoli che vedranno sul parquet sabato e domenica sera i migliori atleti di fama mondiale.

Comunque vada per le ragazze allenate da Alessia Marchetti è sicuramente una grande soddisfazione e una splendida esperienza pattinare in una manifestazione considerata la migliore al mondo per quanto riguarda le rotelle.

Inoltre, lo stesso quartetto, sarà impegnato sabato 25 gennaio a Roma nell’impianto del Divino Amore nel campionato federale regionale Gruppi valido per la qualificazione ai campionati italiani in programma nel mese di marzo.

Carlo Turchetti

Asd Libertas Pilastro ’92

11 gennaio, 2020