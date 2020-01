“Il quartiere Ellera e lo strano caso dei secchi pubblici che scompaiono…”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Roberta Innocenti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In tre anni che vivo nel quartiere ho assistito alla sparizione di più secchi pubblici.

Gli ultimi sono stati quello davanti la scuola elementare Ellera e stamani quello in via Dalmazia davanti al negozio di pasta fresca.

Il che mi fa pensare a due cose. La prima,che ci sia un “burlone” che si diverte a rubarli (ma come può accadere senza che nessuno si accorga mai di nulla?). La seconda che sia proprio “Viterbo Ambiente” a toglierli (ma pare molto differcile,o almeno lo spero).

Il sindaco fu avvisato da me già la scorsa estate per porre rimedio,perché il quartiere già sporco per persone incivili sta creando seri disagi a chi invece ha una buona educazione.

Per di più crea profondi disagi a chi possiede un cane e rischia di girare per km con una borsetta non proprio alla moda in mano.

Forse sarebbe il caso di ripristinare i secchi nei loro punti? O dobbiamo vivere sommersi di sporcizia?

Le tasse (ben salate) le paghiamo tutti e un dovere delle persone responsabili porvi rimedio.

Roberta Innocenti

