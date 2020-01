Quasi 9mila euro per lavori di potatura e rimozione del guano di storni al Paolo Savi

Viterbo - La Provincia affida gli interventi con una determina

Viterbo – Lavori di potatura e rimozione del guano di storni al Paolo Savi.

Sono stati affidati attraverso una determina dirigenziale della Provincia a firma di Claudio dello Vicario del 30 dicembre. Una spesa di circa 8739 euro.

“Premesso che – si legge nel documento – a seguito di dimora di numerose colonie di storni sulle alberature presenti all’interno della proprietà presso l’istituto “P. Savi” di Viterbo, quotidianamente viene prodotto una quantità notevole di escrementi che si depositano su tutta la superficie antistante la scuola” e “che il dirigente scolastico e tutto il personale docente, nonché gli stessi studenti che frequentano l’istituto hanno lamentato e continuano a lamentare lo squallore che si presenta quotidianamente“.

Inoltre: “Ritenuto quindi che la procedura di affidamento diretto nel caso in esame debba corrispondere agli ordinari canoni di efficienza, efficacia e tempestività d’intervento, connessi alla tipologia di intervento oggetto di affidamento, i quali postulano la necessaria discrezionalità della stazione appaltante nell’individuare anche sulla base di criteri di affidabilità ed idoneità operativa il soggetto cui affidare l’esecuzione dell’intervento” e che “in ragione del limitato importo dei lavori e la necessità di intervenire tempestivamente, l’esecuzione dell’intervento con ricorso alla procedura ordinaria risulta incompatibile, sotto il profilo dei tempi di affidamento, con il quadro esigenziale cui il progetto corrisponde e i lavori sono costituiti da interventi di manutenzione ordinaria urgenti e non programmabili, per i quali il ricorso a tale tipologia di affidamento coniuga le esigenze di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, pur nel rispetto dei canoni generali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento”.

Per trovare una soluzione definitiva al problema si “dispone l’affidamento dei lavori alla ditta Giuseppe Biordi a Tuscania”.

6 gennaio, 2020