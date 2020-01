Terni - Polizia - La questura invita i cittadini a segnalare situazioni sospette

Condividi la notizia:











Terni – Raffica di furti, intensificate le misure di prevenzione.

“La costante analisi del fenomeno dei furti in abitazione – si legge in una nota della questura di Terni – ha posto in evidenza – sebbene nel quadro di una ancor significativa riduzione del fenomeno (dai 39 dell’anno scorso, ai 23 di quest’anno) – una particolare recrudescenza, concentrata negli ultimi giorni.

Ciò ha indotto il questore, dopo un breve incontro con il prefetto Sensi, a diramare un’ordinanza che dispone ulteriore potenziamento dei servizi a carattere preventivo, mirati su ben definiti elementi”.

E’ stato infatti tracciato una sorta di “identikit” del fatto criminoso.

“La fascia oraria – si legge nella nota – è quella dall’imbrunire alla prima serata, sono privilegiate le abitazioni situate in zone poco illuminate e prive di sistemi di protezione, come allarmi, grate alle finestre, porte blindate; sono scelte zone situate a ridosso di arterie di scorrimento; gli autori, che probabilmente viaggiano a bordo di auto ordinarie con 3/4 passeggeri, privilegiano oggetti preziosi e denaro contante ed escludono beni ingombranti.

Accanto all’impegno serrato delle forze dell’ordine, la questura di Terni invita, ancora una volta, i cittadini a segnalare situazioni sospette, come quelle descritte a titolo esemplificativo, valorizzando anche il rapporto di buon vicinato, sempre finalizzato ad attivare l’intervento delle forze dell’ordine, annotando informazioni, caratteristiche delle persone, delle autovetture, del vestiario, eccetera e senza mai assumere iniziative che potrebbero esporre ad inutili rischi”.

Condividi la notizia:











31 gennaio, 2020