Ragazza sputa addosso alla polizia per fare liberare il compagno arrestato

Aggressione di Capodanno - L'uomo era finito in manette per aver picchiato sanitari del 118 e polizia

Viterbo – Sputa addosso alla polizia per fare liberare il compagno arrestato.

Ancora nuovi risvolti nella vicenda che ha visto un 25enne di Voghera aggredire sanitari del 118 e poliziotti nella notte di Capodanno.

Intorno alle quattro del mattino del primo gennaio l’uomo, probabilmente ubriaco, avrebbe prima aggredito i sanitari del 118 presenti in piazza della Rocca in occasione del concerto di fine anno, e poi i poliziotti che hanno cercato di portarlo alla calma.

Dopo aver preso a calci e pugni la polizia e la macchina della volante è stato arrestato e portato in questura.

Qualche ora dopo la fidanzata, una 27enne del posto, si sarebbe recata negli uffici della questura per fare liberare il 25enne e avrebbe dato in escandescenza arrivando, a quanto si apprende, a sputare in direzione dei poliziotti.

La donna, che avrebbe anche lei messo le mani addosso ai sanitari del 118 nella notte di Capodanno, è stata denunciata.

5 gennaio, 2020